Правительством РФ объявлены аукционы в Колмозерском и Полмостундровском месторождениях. Вчера об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в рамках вчерашней итоговой пресс-конференции.

«Итоги будут подведены в начале следующего года. Это огромный объём инвестиций и налоговой отдачи. Мы плотно работали над этим с федеральным правительством. Проект важен для социально-экономического развития Мурманской области, его реализация позволит создать более 1000 рабочих мест. За весь период реализации проекта общий объём налоговых отчислений в консолидированный бюджет Российской Федерации составит около 450 млрд рублей, из них в областной бюджет – 185 млрд рублей», – сообщил глава региона.