Правительством РФ согласован проект программы переселения соотечественников в Мурманскую область

Правительство Российской Федерации одобрило проект программы «Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом».

В рамках программы соотечественники вступают в гражданство России в упрощённом порядке.

В Мурманской области программа имеет преимущественно экономическую направленность: решает задачи, связанные с увеличением притока в регион квалифицированных кадров, востребованных на рынке труда, и увеличением численности населения трудоспособного возраста.

В 2021 году в рамках реализации мероприятий программы её участники получат единовременные денежные выплаты (в размере более 9000 рублей на человека), пройдут медицинское освидетельствование перед оформлением разрешения на временное проживание за счёт областного бюджета.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, подать заявление на участие в программе можно будет после её утверждения соответствующим региональным нормативным правовым актом. Для подачи заявления необходимо будет обратиться в территориальные подразделения по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области.

Стать участниками программы смогут соотечественники из числа квалифицированных специалистов, востребованных на региональном рынке труда, студентов, обучающихся на территории Мурманской области, а также иностранных граждан, осуществляющих непрерывную трудовую деятельность в Мурманской области.

Подробная информация будет размещена на официальном сайте регионального Министерства труда и социального развития в разделе «Соотечественники».