Отправление теплохода «Клавдия Еланская» из Мурманска отложено из-за погодыВ южной части Хибин отмечается увеличение уровня лавинной опасности!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)06.04.21 12:30

Правительством РФ согласован проект программы переселения соотечественников в Мурманскую область

Правительство Российской Федерации одобрило  проект программы «Оказание содействия добровольному переселению в Мурманскую область соотечественников, проживающих за рубежом». 

В рамках программы соотечественники вступают в гражданство России в упрощённом порядке. 

В Мурманской области программа имеет преимущественно экономическую направленность: решает задачи, связанные с увеличением притока в регион квалифицированных кадров, востребованных на рынке труда, и увеличением численности населения трудоспособного возраста.

В 2021 году в рамках реализации мероприятий программы её участники получат единовременные денежные выплаты (в размере более 9000 рублей на человека), пройдут медицинское освидетельствование перед оформлением разрешения на временное проживание за счёт областного бюджета.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, подать заявление на участие в программе можно будет после её утверждения соответствующим региональным нормативным правовым актом. Для подачи заявления необходимо будет обратиться в территориальные подразделения по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области. 

Стать участниками программы смогут соотечественники из числа квалифицированных специалистов, востребованных на региональном рынке труда, студентов, обучающихся на территории Мурманской области, а также иностранных граждан, осуществляющих непрерывную трудовую деятельность в Мурманской области.

Подробная информация будет размещена на официальном сайте регионального Министерства труда и социального развития в разделе «Соотечественники».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-Политбарометр (18+)
ПодробнееТатьяна Кусайко – первая!
-

Последние комментарии

Почитатель таланта водителя-ветерана троллейбуса Владимира Владимировича Долинина.
02.04.21 16:24
Здравствуйте, горожане и гости города-героя, жители Кольского Заполярья! Радостно и приятно читать такие новости! Владимир Владимирович Долинин, а попросту дядя Вова, при жизни стал городской легендо
Комментарий к новости:«Сто тысяч дорог позади» Владимира Долинина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
02.04.21 15:49
Приятно и радостно узнавать, что воспитатель МАДОУ г. Мурманска № 123 "Белоснежка" Светлана Фёдоровна Дедовец стала победителем городского конкурса педагогов муниципальных образовательных учреждений "
Комментарий к новости:Сотрудница детского сада №123 Мурманска Светлана Дедовец - «Воспитатель Мурманской области-2021»
Тина
02.04.21 10:47
Какой ужас!!! Страна на газ переходит. А тут. Ппц, 50 годы, 20 века!!!
Комментарий к новости:В Североморске продолжается строительство новой котельной
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)А что у вас, коллеги, в кошельках? Зарплата рядовых сотрудников менее интересна россиянам, чем зарплата руководства-PRO Валюту (16+)«Народный контроль» - североморские депутаты заглянули в магазины-PRO Энергетику (18+)По итогам I квартала Кольская АЭС выработала более 2 800 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)В региональный закон о мерах поддержки нуждающихся семей с детьми внесены изменения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика