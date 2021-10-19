Правительству РФ и Росатому поручено с 2022 года организовать регулярные транзитные грузоперевозки по Севморпути

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) 3 сентября 2021 года.

Как сообщает сайт Кремля, правительству России совместно с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» поручено рассмотреть вопрос об организации начиная с 2022 года регулярных транзитных грузовых, в том числе контейнерных, перевозок по Северному морскому пути.

При этом, как отмечается в сообщении, необходимо обратить внимание на развитие портовой инфраструктуры, обеспечение безопасности судоходства и экономической эффективности перевозок, а также на обеспечение таких перевозок в течение всего года.

Доклад предписывается предоставить до 1 декабря 2021 года. Ответственными за исполнение поручения назначены Михаил Мишустин и Алексей Лихачев.