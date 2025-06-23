Право на бесплатное двухразовое питание получат все обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья

20 июня в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по образованию и науке под председательством Алексея Гилярова. Парламентарии обсудили изменения в региональный закон «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области».

Как подчеркнул председатель комитета, законопроект разработан в целях уточнения условий, при наличии которых обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют право получать бесплатное двухразовое питание.

- В настоящее время право на бесплатное двухразовое питание предоставлено учащимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим адаптированные образовательные программы, - отметил Алексей Гиляров. – Внесенными изменениями предусмотрено, что все обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, вне зависимости от того, по каким программам они учатся, где проходят обучение – в школе, в профтехучилище или на дому, получают право на бесплатное двухразовое питание.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.

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