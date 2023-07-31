Право на бесплатные автономные дымовые пожарные извещатели получили северяне, воспитывающие детей-инвалидов

По решению губернатора Андрея Чибиса внесены изменения в утвержденный порядок обеспечения автономными дымовыми пожарными извещателями отдельных категорий северян. В соответствии с постановлением, который подписал глава региона, право на бесплатную установку приборов получают не только многодетные северяне, получающие меры социальной поддержки с учётом нуждаемости, но и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Обеспечение приборами проходит в рамках государственной региональной программы «Общественная безопасность». Её цель – профилактика пожаров, информирование жителей региона о мерах пожарной безопасности, а также защита мест проживания семей указанных категорий.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, до 2026 года планируется обеспечить автономными дымовыми пожарными извещателями не менее 3750 семей. В этому году 1250 северян получат не менее двух приборов на семью в рамках программы, которая реализуется через центры социальной поддержки населения, подведомственные региональному министерству труда и социального развития.

Фото: https://gov-murman.ru