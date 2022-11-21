Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили

Пассажиры верхних полок российских поездов с осени 2023 года получат законное право садиться на нижние для завтрака, обеда и ужина, следует из правил, утвержденных приказом Минтранса России.

Как пишет 1prime.ru, вопрос о том, должны ли пассажиры нижних полок пускать на своё место попутчиков с верхних, периодически вызывал дискуссии как в самих поездах, так и в интернете. Законодательно этот аспект нигде не был закреплён. Осенью текущего года Минтранс России внёс изменения в правила перевозок пассажиров на железной дороге, где теперь прописаны права пассажиров верхних полок в части приёма пищи на нижних.

«По требованию проводника вагона поездов дальнего следования пассажир, проезжающий на нижней полке, обязан предоставить место у столика пассажиру, проезжающему на верхней полке, для приёма пищи. Время для приёма пищи составляет в утренние часы (с 7.00 до 10.00) и вечерние часы (с 19.00 до 21.00) не более 30 минут, в обеденное время (12.00 до 15.00) не более часа», — говорится в документе Минтранса РФ. Эти новшества вступают в силу с 1 сентября 2023 года.

«Данный пункт внесён в связи с многочисленными жалобами пассажиров, проезжающих на верхних полках и не имеющих возможность воспользоваться столом», — пояснили РИА «Новости» в пресс-службе Минтранса России.