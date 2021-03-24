Правообладателей полуразрушенного здания по проезду Капитана Тарана в Мурманске привлекли к административной ответственности

Постановлением административной комиссии Октябрьского округа Мурманска правообладателей неоднократно горевшего заброшенного здания №11 по проезду Тарана привлекли к административной ответственности. Ранее активисты ОНФ направили обращение в администрацию Мурманска с просьбой принять меры для защиты горожан, в том числе, несовершеннолетних, проживающих неподалеку от аварийного дома. Общественники выяснили: начиная с июля 2018 г. по сегодняшний день деревянное строение горело 5 раз. Как результат, объект не эксплуатируется, находится в частично разрушенном состоянии.

В ответном сообщении власти пояснили: здание находится в долевой собственности двух хозяйствующих субъектов и не является муниципальным имуществом. Согласно же действующим нормативно-правовым актам, правообладатели зданий и сооружений обязаны систематически проверять состояние фасадов и их отдельных элементов, а в случае необходимости производить текущий ремонт.

В администрации также сообщили, что в адрес правообладателей неоднократно направлялись требования о необходимости проведения работ, исключающих доступ посторонних лиц в аварийное здание. Однако очередная проверка, проведенная в феврале 2021 г., показала, что с тех пор ничего не изменилось.

Несмотря на очевидную опасность, поврежденный пожаром дом по-прежнему не имеет ни ограждения по периметру, ни предупреждающих знаков, ни, тем более, охраны. Оконные и дверные проемы частично не зашиты: попасть внутрь может любой желающий.

«Между тем, аварийное строение находится вблизи многоквартирных жилых домов по адресам: проезд Капитана Тарана, 12 и 13, ул. Полярные Зори, 40. Рядом расположены Мурманская городская детская поликлиника №1 и средняя образовательная школа №1, а также объект рекреационного назначения «Рябиновая аллея». В связи с непринятием мер по приведению объекта в надлежащее состояние в соответствие требованиям действующего законодательства оформлены и направлены уполномоченному должностному лицу управления Октябрьского административного округа материалы, необходимые для решения вопроса о возбуждении в отношении виновных лиц дела об административном правонарушении», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.