Возможны перерывы трансляции сигналовВ регионе увеличен размер единовременной финансовой помощи безработным гражданам на открытие собственного дела
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)24.03.21 10:00

Правообладателей полуразрушенного здания по проезду Капитана Тарана в Мурманске привлекли к административной ответственности

Постановлением административной комиссии Октябрьского округа Мурманска правообладателей неоднократно горевшего заброшенного здания №11 по проезду Тарана привлекли к административной ответственности. Ранее активисты ОНФ направили обращение в администрацию Мурманска с просьбой принять меры для защиты горожан, в том числе, несовершеннолетних, проживающих неподалеку от аварийного дома. Общественники выяснили: начиная с июля 2018 г. по сегодняшний день деревянное строение горело 5 раз. Как результат, объект не эксплуатируется, находится в частично разрушенном состоянии.

В ответном сообщении власти пояснили: здание находится в долевой собственности двух хозяйствующих субъектов и не является муниципальным имуществом. Согласно же действующим нормативно-правовым актам, правообладатели зданий и сооружений обязаны систематически проверять состояние фасадов и их отдельных элементов, а в случае необходимости производить текущий ремонт.

В администрации также сообщили, что в адрес правообладателей неоднократно направлялись требования о необходимости проведения работ, исключающих доступ посторонних лиц в аварийное здание. Однако очередная проверка, проведенная в феврале 2021 г., показала, что с тех пор ничего не изменилось.

Несмотря на очевидную опасность, поврежденный пожаром дом по-прежнему не имеет ни ограждения по периметру, ни предупреждающих знаков, ни, тем более, охраны. Оконные и дверные проемы частично не зашиты: попасть внутрь может любой желающий.

«Между тем, аварийное строение находится вблизи многоквартирных жилых домов по адресам: проезд Капитана Тарана, 12 и  13, ул. Полярные Зори, 40. Рядом расположены Мурманская городская детская поликлиника №1 и средняя образовательная школа №1, а также объект рекреационного назначения «Рябиновая аллея». В связи с непринятием мер по приведению объекта в надлежащее состояние в соответствие требованиям действующего законодательства оформлены и направлены уполномоченному должностному лицу управления Октябрьского административного округа материалы, необходимые для решения вопроса о возбуждении в отношении виновных лиц дела об административном правонарушении», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Роман Пономарев.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
23.03.21 18:56
Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ». Пишет Вам большой спец. в области педагогики! С большим интересом я и весь коллектив МБОУ КШМ просмотрели телепередачу "КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ" с участием
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему при уборке снега прилагаются титанические усилия, но результат получается неудовлетворительный – ответ знает Евгений Никора
Валентина С.
23.03.21 17:45
Поддерживаю: верните уборку дворов городу! Для начала пока ее, хотя бы. Потому что УК были созданы для бизнеса, не для людей, никто не спрашивал нас, просто уверяли, что так будет лучше. МУ ЖСК сами ч
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему при уборке снега прилагаются титанические усилия, но результат получается неудовлетворительный – ответ знает Евгений Никора
Евгений
22.03.21 17:39
А вы за МкАд углубитесь и уверен, что тоже очаруетесь увиденным. На Руси говорят, что свинья везде грязь найдет!
Комментарий к новости:От восхищения до пессимизма – всего два километра
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в феврале уровень инфляции был наименьшим в СЗФО-PRO Валюту (16+)Рубль попытался подрасти к доллару и евро-PRO Энергетику (18+)Во втором квартале 2021 года в Умбе будет введена в эксплуатацию четвертая торфяная котельная-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 марта-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство РФ расширило ряду категорий работников возможности досрочного выхода на пенсию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика