Правообладателям возместят затраты на использование российского облачного ПО

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) объявил конкурсный отбор правообладателей для возмещения затрат на использование субъектами малого и среднего предпринимательства российского облачного программного обеспечения.

Возмещению подлежат недополученные доходы правообладателей (уполномоченных организаций) от продажи субъектам малого и среднего предпринимательства российского облачного программного обеспечения со скидкой 50%.

В 2021 году общий объём средств федерального бюджета на эти цели составляет 965 млн рублей.

Совокупный объём поддержки до 2024 года составляет около 7 млрд рублей. Подробная информация для участников конкурса (ключевые требования к ПО и участникам, сведения о документах для конкурсного отбора и пр.) доступны на официальном сайте РФРИТ.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, конкурсный отбор осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 г. № 1031 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения».