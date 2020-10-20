Правоохранительными органами региона не уделяется должного внимания вопросам достоверности социально-экономических и иных характеристик преступлений

В прокуратуре Мурманской области обобщены результаты надзора за исполнением законодательства в сфере уголовно-правовой статистики за январь-сентябрь 2020 года.

При проведении проверок в правоохранительных органах Мурманской области выявлено 8073 нарушения, допущенных при учёте преступлений и формировании форм федерального статистического наблюдения о результатах следственной работы и дознания, рассмотрении сообщений о преступлении, 1053 из которых связаны с нарушением сроков представления документов первичного учёта.

Анализ результатов работы показал, что правоохранительными органами не уделяется должного внимания вопросам достоверности социально-экономических и иных характеристик преступлений.

По инициативе прокуроров устранено 5780 нарушений, связанных с искажением сведений о преступлении и лице, его совершившем, в том числе неотражением либо необоснованным отражением в статистических карточках и (или) статистической отчётности сведений о совершении преступлений в состоянии алкогольного опьянения (80), в общественных местах (202), лицами, ранее совершавшими преступления (212), о подразделениях, службах и правоохранительных органах, выявивших преступление (262).

В связи с отменой прокурорами незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям с учёта в информационном центре УМВД России по Мурманской области снято 175 преступлений.

В целях устранения нарушений закона прокурорами в адрес руководителей правоохранительных органов внесено 393 акта прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых, к дисциплинарной ответственности привлечено 354 должностных лица, в том числе 72 руководителя.

Принятые меры позволили обеспечить достоверность уголовно-правовой статистики в Мурманской области, сообщает региональная прокуратура.