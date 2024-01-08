Православные мурманчане 7 января на трёх площадках областного центра отметили православный праздник

Творческие коллективы учреждений культуры подготовили зимние развлекательные программы для мурманчан. На Семёновском озере игры были организованы конкурсы для детей и взрослых, в которые играли ещё в XVIII-IXX веках, рождественские колядования, выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Рождественский сюрприз», а также концерт.

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой поздравил северян с Рождеством Христовым. «Дорогие земляки! Поздравляю вас со светлым праздником - Рождеством Христовым! Он обращает нас к истокам великой национальной культуры, неотъемлемой частью которой является православие. Рождественские дни согреты теплом встреч с родными и близкими людьми, наполнены уютом, атмосферой счастья, ожиданием добрых перемен. Они озаряют жизнь особой радостью, пробуждают самые светлые чувства. Рождество - это время благих помыслов и дел, искренней заботы о тех, кто нуждается в помощи и поддержке. Из поколения в поколение передаются эти православные традиции. В этот праздник мы вспоминаем все хорошее, что произошло в нашей жизни, и думаем о добрых делах в будущем. В этот светлый день желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия и успехов в начинаниях! Пусть в ваших семьях всегда царят любовь и согласие! Пусть все мечты непременно сбудутся, все планы воплотятся в жизнь! Счастливого Рождества!», - сказал глава регионального парламента.

В Первомайском округе состоялась развлекательная программа «Снежная битва». Мурманчане активно провели время на свежем воздухе, окунувшись в атмосферу народных зимних забав.

В районе Росляково северяне приняли участие в мастер-классе «Мастерская Деда Мороза», выставке-продаже «В мире сладостей», танцах, играх и конкурсах и увидели театрализованное представление «Под чистым небом Рождества».

Как отмечает администрация города Мурманска, общественные территории возле Семёновского озера и дома №101 на проспекте Кольском благоустроены по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26455&page=1