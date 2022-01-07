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Мурманская область. Арктика (16+)07.01.22 10:00

Православные воины-североморцы встретили Рождество Христово в гарнизонных храмах

Военнослужащие кораблей и воинских частей Северного флота православного вероисповедания приняли участие в торжествах, посвященных празднованию Рождества Христова на службах в храмах, расположенных на территории военных гарнизонов флота. Молебны прошли с соблюдением санитарных правил и норм.

В главной базе Северного флота – Североморске – военные моряки пришли на Рождественское богослужение в храм Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и Свято-Андреевский морской кафедральный собор.

В пунктах базирования подводных сил и Кольской флотилии Северного флота праздничные молебны провели помощники командиров соединений по работе с верующими военнослужащими. Аналогичные службы при содействии Архангельской епархии состоялись и в Беломорской военно-морской базе.

На острове Котельный архипелага Новосибирские острова военнослужащие тактической группы встретили Рождество Христово в часовне Русской православной церкви. Этот малый храм был возведён военными совместно с гражданскими специалистами. Церковные службы здесь проводятся на ротационной основе. Их неоднократно совершали священники из Якутской и Ленской епархии во время поездок на остров Котельный. В отсутствие священнослужителей обязанности смотрителя храма исполняет один из военнослужащих. Он следит за порядком и чистотой в часовне и обеспечивает своим сослуживцам возможность помолиться и поставить свечи.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в часовне на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа и Никольском храме Новой Земли для военнослужащих Северного флота и центрального полигона церковные службы проводили священники Нарьян-Марской епархии.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12402141@egNews

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