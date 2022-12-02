«Правовая перемена»: В Мурманске стартовал цикл лекций для школьников по вопросам трудового права

Сотрудники Министерства труда и социального развития Мурманской области открыли цикл лекций «Правовая перемена» по повышению грамотности в вопросах трудового права для учащихся 10-11 классов общеобразовательных организаций и студентов колледжей.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, первое занятие прошло в мурманской гимназии №5. Ученики 10 «А» класса с вниманием слушали начальника управления охраны труда и социально-трудовых отношений Максима Ромащенко, а также активно участвовали в дискуссии, задавая вопросы на разные темы.

В общий цикл мероприятий по повышению правовой культуры также входит и проект «Правовой город», где в формате коротких видеороликов даются ответы на самые распространенные вопросы сферы трудового права. Цель инициативы регионального Минтруда – повышение грамотности северян, информирование граждан разных возрастов и рода занятий о трудовых правах и социальных гарантиях.

Фото: https://gov-murman.ru