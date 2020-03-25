Правовая работа по делу осужденных мурманских моряков продолжается

В администрации города прошла очередная встреча с семьями моряков, находящихся в Кабо-Верде. Больше года депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер и глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев поддерживают постоянный контакт с родственниками наших земляков.

В январе 2019 года сухогруз под иностранным флагом, следовавший из Панамы в Марокко, был арестован в порту города Праи – столицы Республики Кабо-Верде. При внеплановом досмотре парохода была обнаружена большая партия наркотических веществ. Все моряки были задержаны. В конце февраля текущего года суд африканского государства признал виновными российского капитана и членов экипажа в контрабанде наркотиков и приговорил их к различным срокам тюремного заключения.

– Приговор вынесен только по одной статье. Обвинения, касающиеся участия моряков в организованном преступном сообществе, сняты, – прокомментировал Алексей Веллер. – В сложившейся ситуации это положительная новость, так как совокупное наказание по двум статьям по законам Кабо-Верде могло увеличить срок лишения свободы до двадцати лет. Сейчас капитан приговорен к двенадцати годам тюремного заключения, остальные члены экипажа – к десяти.

Депутат Госдумы рассказал, что правовая работа продолжается. Адвокатом подана апелляция во вторую инстанцию. Срок ее рассмотрения – около полугода.

Однако увеличить сроки и усугубить ситуацию могут ограничительные меры, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции. Так, из-за неспокойной ситуации в мире уже приостановлены денежные переводы на личные счета моряков.

– Одна из первоочередных наших задач – найти пути решения этой проблемы и наладить механизм поступления денежных средств, чтобы люди могли приобретать жизненно необходимые продукты и лекарства, – сказал Алексей Веллер.