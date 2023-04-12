Правшей больше всего среди главбухов, водителей и экономистов, левшей — среди дизайнеров, снабженцев и программистов

Правши чаще встречаются среди главных бухгалтеров, водителей и экономистов, а левши — среди дизайнеров, менеджеров по закупкам и разработчиков ПО. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

84% экономически активных россиян — правши, 7% — левши, ещё 4% в детстве были переучены с левой руки на правую. Каждый двадцатый россиянин утверждает, что одинаково владеет обеими руками (эта способность может быть как врождённой, так и приобретенной).

По данным «SuperJob», среди респондентов старше 45 лет меньше всего тех, у кого левая рука является ведущей (3%), зато больше всего переученных левшей (6%): в советской педагогике было принято учить писать именно правой рукой.

Среди представителей распространенных профессиональных групп правшей больше всего среди главных бухгалтеров (93%), водителей (92%) и экономистов (91%), левшей — среди дизайнеров (12%), специалистов по закупкам (11%) и программистов (10%). Переученные левши чаще встречаются среди охранников (11%) и логистов (9%), а те, кто одинаково хорошо владеет обеими руками, — среди пиарщиков и врачей (по 10%).

Время проведения опроса: 21 марта — 10 апреля 2023 года.