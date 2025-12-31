Праздничная рутина — приготовление блюд, уборка, закупка продуктов и подарков — раздражает каждого второго россиянина

В топ-3 раздражающих россиян обязанностей в преддверии новогодней ночи входят приготовление праздничных блюд, уборка, закупка продуктов и подарков. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Самым раздражающим в подготовке к празднованию Нового года россияне назвали приготовление праздничного ужина: эту обязанность не любит каждый девятый (16% женщин и 7% мужчин). Уборка и мытье посуды сердят каждого одиннадцатого, и вновь, женщин чаще, чем мужчин (12 и 7% соответственно). Не любят участвовать в закупке продуктов (в основном, из-за очередей в магазинах) 8% россиян (12% женщин и 5% мужчин). Поиск подарков раздражает ещё 8% респондентов (мужчин чаще, чем женщин: 10 и 4% соответственно).

Общая суета и большие расходы нервируют по 4% россиян. У 1 из 100 нелюбимой обязанностью является украшение дома и новогодней ёлки. По 1% раздражаются от таких сопутствующих празднику рабочих обязанностей как посещение корпоративных мероприятий, поздравление коллег, руководства и клиентов. Ещё 1% выходит из себя от декабрьских авралов.

К счастью, практически 4 из 10 россиян сообщили, что их ничего не раздражает в предновогодних хлопотах.

Время проведения опроса: 26—29 декабря 2025 года.