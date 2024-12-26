Праздничное настроение уже ощущают 3 из 10 россиян

За неделю до Нового года праздничное настроение уже появилось у 3 из 10 россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Новогоднее настроение уже есть у 31% россиян. Ещё 8% имитируют его ради близких: «Те, у кого есть семья, дети, должны обеспечить хотя бы минимальное новогоднее настроение своим родным и близким, потому что мы вспоминаем все праздники нового года, умножаем эмоции. А дети вообще по-другому видят миры». 48% респондентов не скрывают отсутствия новогоднего настроения: «Пока не хватает времени на это».

Женщины чаще мужчин отмечают, что праздничное настроение по случаю приближающегося Нового год уже появилось (36% против 25% соответственно). В предвкушении праздника уже пребывает и каждый третий россиянин до 35 лет: «Новый год — это всегда новые возможности!».

Время проведения опроса: 20—23 декабря 2024 года.