Праздничное настроение в новогоднюю ночь россиянам портят громкие фейерверки и скучные ТВ-шоу

Каждого пятого россиянина в новогоднюю ночь раздражают нескончаемые салюты, каждого одиннадцатого — однообразные голубые огоньки. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам открытого опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Каждого пятого россиянина (22%) больше всего в новогоднюю ночь раздражает шум фейерверков и петард, который не прекращается до самого утра. 9% жалуются на однообразие телевизионных программ и обилие рекламы. 8% испытывают раздражение из-за большого количества нетрезвых людей. 3% не одобряют всеобщее стремление к празднованию Нового года. По 2% жалуются на обильное застолье, которое приводит к перееданию, и недосып. 1 из 100 жалеет, что новогодняя ночь заканчивается так быстро. Ещё 1% страдает от одиночества в праздник. Среди прочих причин, вызывающих раздражение в новогоднюю ночь, респонденты назвали загруженность телефонных сетей, высокие цены на такси, отсутствие снега или плохую погоду, незваных гостей, усталость от подготовки, плохое настроение, суету.

Впрочем, 3 из 10 респондентов (31%) признались, что их ничто не раздражает и они наслаждаются праздником.

Женщин чаще мужчин беспокоит шум от фейерверков и петард (26% против 19% соответственно). Мужчинам же чаще не нравится отсутствие интересных ТВ-программ (12% против 5%).

Время проведения опроса: 19—25 декабря 2024 года.