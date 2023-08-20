Праздничные и выходные дни в 2024 году уже утвердили!

Правительство России утвердило праздничные и выходные дни в 2024 году, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому новогодние каникулы продлятся 10 дней - с 30 декабря по 8 января, сообщается в официальном тelegram-канале кабмина.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2024 году. В новом году 6 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на 10 мая и 31 декабря соответственно», - говорится в сообщении.

Кроме того, нерабочие дни перенесены: с субботы, 27 апреля, на понедельник, 29 апреля; с субботы, 2 ноября, на вторник, 30 апреля; с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

Таким образом, предстоящие новогодние каникулы продлятся 10 дней – с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Также нерабочими будут дни с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря 2024 года.