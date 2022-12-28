Праздничные концерты в музыкальных школах объединил «Новогодний серпантин»

В канун Нового года образовательные организации заполярной столицы традиционно устраивают праздничные мероприятия. В Детской школе искусств №3 Мурманска состоялся концерт учащихся и преподавателей «Новогодний серпантин».

На сцене — как дебютанты, так и опытные артисты, знакомые мурманчанам: хоровой коллектив «Конфетти» и хореографический ансамбль «Акварель», эстрадный ансамбль «Ритм Чейндж» и ансамбль виолончелистов «Рондо». Свой номер публике представила Кузьмина Полина — обладатель специальной стипендии губернатора Мурманской области.

Как сообщает администрация города Мурманска, окунуться в праздничную атмосферу ещё до начала мероприятия гостям помогла выставка работ воспитанников школы искусств, расположенная в фойе.

Также концерты «Новогодний серпантин» состоялись в Детской школе искусств №4 и Детской музыкальной школе №1 им. А.Н. Волковой. По ежегодной доброй традиции ребят с праздником там поздравили Дед Мороз со Снегурочкой.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23969&page=1