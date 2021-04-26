«На Севере – светло!» - в Мурманске состоится пасхальная ярмаркаПраздничные мероприятия ко Дню Победы охватят все муниципальные образования региона
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Мурманская область. Арктика (16+)26.04.21 15:00

Праздничные мероприятия ко Дню Победы охватят все муниципальные образования региона

В Мурманской области пройдёт более 200 мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве сообщила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«План мероприятий подготовлен с учётом рекомендаций Роспотребнадзора, – подчеркнула вице-губернатор. – Традиционно в преддверии памятной даты ветераны получают денежные выплаты. По состоянию на 24 апреля текущего года на территории региона проживает 1969 ветеранов и приравненных к ним категорий граждан. Единовременная денежная выплата ветеранам войны составляет 10 тысяч рублей. Ещё одна мера поддержки – это единовременная денежная выплата гражданам, родившимся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года («Детям войны»), она составляет 1 тысячу рублей».

Кроме того, в регионе за счёт средств из бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников проводится ремонт жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны. В 2021 году на цели направлено более 2,3 миллиона рублей.

«8 мая на мемориальном комплексе «Долина Славы» запланировано проведение торжественного мероприятия, – отметила Елена Дягилева. – Среди участников – ветераны Великой Отечественной войны и сопровождающие их лица, ветераны боевых действий, представители общественных объединений Мурманской области. В День Победы праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах, в том числе в городе-герое Мурманске».

По традиции программу в областном центре, посвященную Дню Победы, откроет военный парад, в котором примут участие 13 парадных расчётов Министерства обороны РФ, представителей силовых структур, юнармейцев и военно-патриотического центра «Вымпел». В заключение парада по улицам города проедет механизированная колонна из 70 единиц техники. Запланирована обширная культурная программа – в преддверии праздничной даты и в День Победы в Мурманске пройдут акции, выставки, концерты – как в онлайн, так и в офлайн-форматах.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, во всех муниципальных образованиях сформированы планы, куда включены мероприятия по благоустройству и оформлению территории населенных пунктов, памятников, воинских захоронений, культурные и спортивные мероприятия.

 

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