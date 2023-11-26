Праздничные мероприятия, посвящённые Дню морской пехоты, состоялись в Североморске

Сегодня в Североморске состоялись праздничные мероприятия, посвящённые Дню морской пехоты Военно-морского флота России. В мероприятии приняли участие командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, глава ЗАТО город Североморск Олег Прасов, морские пехотинцы, военнослужащие гарнизона, жители города Североморска.

Как отметил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, открывая мероприятие, «именно благодаря своему духу морские пехотинцы добивались успехов и в годы Великой Отечественной войны, и в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, и сейчас, когда решаются задачи специальной военной операции».

Адмирал Александр Моисеев подчеркнул, что морская пехота находится на передовой с первых дней СВО, и бригада морской пехоты Северного флота – одно из самых боеспособных соединений Вооруженных сил, а её военнослужащие отважно, мужественно и героически выполняют крайне ответственные боевые задачи.

Также командующий Северным флотом поздравил собравшихся с Днём матери. К поздравлениям присоединился и глава ЗАТО город Североморск Олег Прасов.

Перед жителями и гостями флотской столицы выступил ансамбль песни и пляски Северного флота и творческие коллективы города, с программой из военно-патриотических композиций и песен, посвященных матерям.

Демонстрацию приёмов рукопашного боя на площади продемонстрировали бойцы отдельной Киркенесской Краснознамённой бригады морской пехоты Северного флота.

Состоялась выставка и показ вооружения, военной и специальной техники морской пехоты Северного флота. На выставке были представлены: бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82, 122-мм самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика», плавающий двухзвенный снегоболотоход ГАЗ-3344-20 «Алеут», снегоход А-1, мотовездеход АМ-1 и другая военная техника, а также различное вооружение, которые вызвали живой интерес у североморцев, особенно у детей.

Для посещения были открыты большие десантные корабли «Иван Грен» и «Александр Отраковский», а также десантный катер. Моряки провели экскурсии и рассказали о предназначении кораблей, и особенностях службы на Северном флоте.

В ходе мероприятия работала полевая кухня с кашей и чаем, на большом десантном корабле «Александр Отраковский» посетителей угощали сладостями.

Кроме того, представители детских садов и школ города Североморска организовали сбор писем, написанных детьми, для участников специальной военной операции.

На Приморской площади города работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12487785@egNews