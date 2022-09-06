Праздничные рекорды ММТП

Сразу несколько производственных рекордов было установлено в АО «Мурманский морской торговый порт» в канун празднования 107-летия предприятия. Об этом в рамках торжественных мероприятий сообщил исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Так, по итогам августа порт обработал шесть судов класса Capesize. На них было погружено около 900 тысяч тонн грузов. В предыдущие периоды максимальным достижением была обработка в течение месяца четырех морских супертяжеловесов. Также отличились работники грузового района №1. На причале №9 они погрузили 99482 тонны навалочных грузов.

«Основой этих достижений был и остаётся огромный опыт и высочайший профессионализм всего коллектива, надежное и эффективное взаимодействие с нашими партнерами, неизменная готовность идти вперед», - поздравил в торжественной обстановке коллектив АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнерами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим». АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249838%2Fwall-149919532_2721