Праздничные салюты в городах-героях России в 22.00 по местному времени станут яркой кульминацией Великой Победы9 мая РЖД проведут всероссийскую акцию «Гудок Победы»
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Мурманская область. Арктика (16+)09.05.25 11:45

Праздничные салюты в городах-героях России в 22.00 по местному времени станут яркой кульминацией Великой Победы

Сегодня, как сообщает vk.com/mil,  вышел приказ министра обороны Российской Федерации №295, в котором Андрей Белоусов поздравляет солдат и матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов, офицеров с Днём Победы: «80 лет назад советский народ разгромил войска гитлеровской Германии и их союзников, освободил человечество от нацизма.

Великий подвиг наших предков, проявивших беспримерное мужество и героизм, – одна из ярчайших страниц мировой истории. Мы всегда будем преклоняться перед их стойкостью и сплоченностью. Навеки сохраним память о тех, кто храбро сражался с врагом на фронте, в партизанских отрядах и подполье, неустанно трудился в тылу во имя независимости Родины и ее мирного будущего.

Сегодня в ходе специальной военной операции защитники Отечества, продолжая традиции поколения победителей, с честью выполняют свой воинский долг. Самоотверженно борются с неонацистами, образцово решают поставленные задачи, обеспечивают суверенитет и безопасность Российской Федерации.

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас, ваших родных и близких со всенародным праздником – Днём Победы! Желаю крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов на благо Отчизны!

В ознаменование 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов приказываю:

9 мая 2025 г. в 22.00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооружённых Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с существующими нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий на один артиллерийский салют».

 

 

Фото: https://vk.com/mil?z=photo-133441491_457477781%2F87a945228e6f0a82a8

 

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