«Праздничный движ»: молодёжь города металлургов отметила день рождения Мурманской области

Молодёжные пространства «СОПКИ», созданные в рамках народной программы «На Севере - жить!», присоединились к празднованию дня рождения Мурманской области. Молодёжь Мончегорска активно включилась в торжественные мероприятия, наполнив площадки атмосферой творчества и дружбы.

В честь праздника на площадке в «СОПКАХ» на 27 км был организован «Праздничный движ». Для гостей была подготовлена насыщенная программа: участники создавали уникальные амулеты на память о родном крае, прокачивали знания на краеведческой викторине и соревновались в настольном теннисе.

Не менее познавательно день прошёл и в мончегорских «СОПКАХ». Здесь молодёжь проверила свою эрудицию в ходе тематического квиза, посвящённого фактам из жизни Мурманской области.

Организаторы отметили, что подобные встречи — это не просто развлечение, а важный вклад молодёжи в развитие родного края.

В завершение мероприятий собравшиеся поговорили о том, что совместными усилиями делают регион сильнее, помогая ему расти и развиваться. Главная цель нового поколения северян — показать всем, что Крайний Север прекрасен для жизни, работы и путешествий, ведь у каждого жителя области есть все основания гордиться своим регионом, который уверенно меняется к лучшему.

