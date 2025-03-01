Праздничный концерт «Мелодия весны» - подарок женщинам Полярного

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает 7 марта в 18.00 жителей Полярного и гостей города на волшебный вечер, полный музыки и весеннего настроения. В ГЦК «Север» состоится праздничный концерт «Мелодия весны», посвященный Международному женскому дню.

В этот день артисты «Кировки» хотят выразить свою любовь и признательность прекрасной половине человечества. Вход на концерт свободный – это наш скромный подарок ДК дорогим женщинам.

«Вас ждёт яркая и насыщенная программа: песни о любви в исполнении талантливых артистов нашего города, искрометные ведущие, создающие атмосферу праздника и тепла», - обещают организаторы праздничного концерта.