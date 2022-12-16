Праздничный концерт посвятили 55-летию мурманской музыкальной школы

За долгие годы работы детская музыкальная школа № 3 (ул. Кирпичная, 2) воспитала не одно поколение учеников. Здесь поддерживаются лучшие традиции музыкального образования, появляются новые творческие формы работы с юными мурманчанами.

Среди выпускников школы — профессиональные музыканты-исполнители, руководители творческих коллективов и образовательных учреждений, педагоги.

Сегодня в детской музыкальной школе №3 состоялся праздничный концерт в честь 55-летия со дня её основания.

На сцене выступили как нынешние воспитанники, так и выпускники с педагогами. Игра на музыкальных инструментах, вокал, хоровое пение — все прошло на высшем уровне.

Музыкальная школа №3 является организатором многих городских творческих мероприятий, таких как фестивали гитарной музыки и «Музыкальные мгновения» для учащихся классов баяна, аккордеона, домры, балалайки. Также одного из интереснейших конкурсов — «Музыка в изобразительном творчестве детей», в котором принимают участие юные музыканты и художники. Он проводится совместно с Детской школой искусств №2.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23880&page=1