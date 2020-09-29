Праздничный концерт пройдёт в онлайн-формате, салют - офлайн

Как сообщает администрация областного центра, ситуация с распространением коронавируса внесла коррективы в проведение массовых мероприятий. В связи с действующими ограничениями празднование дня города-героя Мурманска в 2020 году будет организовано в новом формате.

Праздничный концерт, посвященный 104-й годовщине столицы Заполярья, пройдёт 3 октября в режиме онлайн. Запись концерта будет доступна на сайте администрации города Мурманска и в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Трансляция выступлений лучших творческих коллективов города и области пройдёт с 18 до 20 часов на экранах на трёх площадках: площадь Пять Углов, зона отдыха «Семёновское озеро», площадь в районе дома № 101 по проспекту Кольскому.

В 20 часов в центре города состоится праздничный фейерверк.