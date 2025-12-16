Праздничный кошелёк: подсчитано, во сколько россиянам обойдётся новогодний стол

В среднем россияне потратят на продукты для новогоднего стола около 10 тысяч рублей. Такие расчёты приводит РИА «Новости», ссылаясь на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за ноябрь.

В состав новогодней корзины включены продукты для горячего блюда — запеченной курицы с картофелем (2 кг курицы, 500 г картофеля и чеснок), овощной нарезки (по 600 г помидоров и огурцов, 300 г зелени), закусок (800 г разных солений, 400 г сыра, по 300 г мясокопчёностей, варёной и сырокопчёной колбасы), бутербродов с икрой и шпротами, а также ингредиенты для салата оливье и cелёдки под шубой на четверых.

Также в новогоднюю корзины включены фрукты (по 1 кг апельсинов, мандаринов, винограда, яблок и 300 г лимонов) и торт (800 г). Из напитков учитывается стоимость игристого и столового вина, коньяка, минеральной воды, сока и чая.

Общая стоимость горячего блюда составит 511 рублей, овощной нарезки — 512 рублей.

Среди закусок самой затратной позицией стали бутерброды с красной икрой — 2666 рублей на 12 штук, в то время как бутерброды со шпротами обойдутся в 304 рубля. Мясная и сырная тарелка потребуют около 1237 рублей.

Стоимость салата оливье на четверых составит 576 рублей, селедки под шубой — 291 рубль. Разносолы обойдутся в 230 рублей, фрукты — в 892 рубля, торт — в 718 рублей.

Бутылка игристого вина в среднем стоит 425 рублей, столового вина — 513 рублей, коньяка — 820 рублей. Чай в пакетиках стоит 85 рублей, сок — 136 рублей, бутылка минеральной воды — 78,4 рубля.