Праздничный сезон: банковские вклады физлиц в январе снизились на 1,2%

Объём банковских вкладов физлиц в номинальном выражении в январе 2020 года снизился на 1,2%, до 30,174 трлн рублей, сообщается в материалах на сайте ЦБ РФ. С исключением валютной переоценки объём вкладов без учёта банков с отозванной лицензией за месяц сократился на 1,5%. ЦБ отмечает, что сокращение вкладов физических лиц в январе характерно для этого месяца, что, вероятно, связано с сезонным ростом расходов в новогодние праздники и снятием части пенсионных выплат, начисленных в конце прошлого года сразу за два месяца.

В годовом выражении вклады физических лиц выросли в номинальном выражении на 8,8%, с учётом корректировок - на 10,1%, что соответствует темпу годового прироста, наблюдающемуся с ноября 2019 года.

В январе депозиты и средства организаций незначительно сократились (на 0,1%). При этом существенный прирост валютной составляющей (+2,8%) и крупные возвраты налога на добавленную стоимость не компенсировали отток рублевых депозитов (-1,4%), связанный в первую очередь с сезонными налоговыми выплатами в бюджет.

Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте в январе незначительно увеличилась - до 20,1% (на конец 2019 года - 19,6%), что в первую очередь было связано с положительной переоценкой валютных остатков на фоне ослабления рубля, а также с сезонным сокращением остатков на рублевых счетах во время новогодних праздников. При этом в абсолютном выражении объём валютных счетов физических лиц также сократился (на 401 млн долларов).

Валютные средства организаций в январе выросли как в объёме (на 3,9 млрд долларов), так и в доле (до 31,8% с 30,5%), что также связано с ослаблением рубля на фоне падения мировых цен на нефть и снижением спроса на рисковые активы, спровоцированным вспышкой коронавируса в Китае.