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Мурманская область. Арктика (16+)22.02.23 15:15

Праздничный вечер, посвящённый Дню защитника Отечества, прошёл в Североморске

Военнослужащих и ветеранов флота, членов их семей, гражданский персонал и жителей флотской столицы с Днём защитника Отечества поздравил командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев.

Он отметил, что понятия защиты Отечества, воинского и гражданского долга обрели сегодня особую ценность.

«Защита Отечества – это главная задача, которую решают сегодня наши Вооруженные силы в ходе специальной военной операции. Северный флот с первого дня значительным составом войск (сил) принимает участие в СВО. Хочу особо отметить личный состав частей (подразделений) береговых войск флота (мотострелковых и морской пехоты), авиации, ПВО, других подразделений боевого и материально-технического обеспечения, непосредственно принимающих участие в СВО. Военнослужащие флота действуют профессионально и решительно, проявляя стойкость, мужество и героизм», - сказал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Командующий флотом вручил 11 военнослужащим флота, отличившимся в ходе решения задач специальной военной операции, государственные награды – медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медали «За отвагу», Суворова, Жукова, Луки Крымского.

Адмирал Александр Моисеев также наградил грамотами отличившихся учащихся Североморского кадетского корпуса.

Как сообщает пресс-служба СФ, творческие коллективы города Североморска и Ансамбль песни и пляски Краснознамённого, ордена Ушакова Северного флота представили зрителям насыщенную и интересную концертную программу, посвященную Дню защитника Отечества.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12455450@egNews

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