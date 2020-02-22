Праздничный вечер прошёл во флотской столице – Североморске

Председатель областной Думы Сергей Дубовой поздравил воинов-североморцев с наступающим Днём защитника Отечества. Спикер регионального парламента отметил, что День защитника Отечества – это признание великих заслуг российского воинства перед государством, дань глубокого уважения к людям в погонах, как ветеранам, так и молодым. Этот праздник символизирует лучшие ратные традиции защитников и освободителей родной земли за всю историю Руси:

- Северный флот – это суровая, нелегкая школа жизни. Но я всегда с благодарностью вспоминаю минувшие годы службы, своих командиров и товарищей, и горжусь тем, что служил под Андреевским флагом. Флот учит принимать трудные решения, нести за них ответственность и быть готовым выполнить приказ Отчизны в любой момент.

Сергей Дубовой выразил искреннюю благодарность военнослужащим за терпение, стойкость и военное мастерство, которые являются основой обороноспособности России, пожелал флотского здоровья и надежного тыла.