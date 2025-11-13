Праздник к нам приходит: 15 ноября состоится торжественное открытие городской ёлки в Апатитах

Апатитский городской Дворец культуры приглашает всех жителей города на торжественное открытие городской ёлки. Мероприятие состоится 15 ноября в 17.00 на площади Ленина.

Это замечательное событие станет первой яркой нотой в череде зимних праздников, и подарит каждому гостю частичку новогоднего волшебства.

Как сообщает Апатитский городской Дворец культуры, для участников волшебного праздника подготовлена праздничная программа с участием сказочных новогодних персонажей, которые создадут неповторимую атмосферу сказки и чудес. Будут звучать зажигательные песни, которые наполнят сердце радостью и предвкушением праздника, а кульминацией вечера станет первый зимний хоровод вокруг сверкающей ёлки — традиция, которая объединит поколения, и подарит тёплые воспоминания.