Праздник к нам приходит: кому нужны ёлки в офисах?

Традиция украшать рабочее пространство к Новому году широко распространена во многих странах Мира. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 офисных работников из всех округов страны.

3 из 4 офисных сотрудников рассказали, что в декабре оформляют рабочие места к празднику: чаще всего в создании новогодней атмосферы участвуют и компания, и сотрудники совместно (об этом рассказали 29% опрошенных).

Ещё 28% респондентов сообщили, что праздничный декор организуют сами работники на свои деньги. 17% офисных сотрудников рассказали, что новогодний дизайн целиком и полностью обеспечивает работодатель.

Традиция украшения офисов к Новому году больше распространена в женских коллективах и среди молодёжи.

77% офисных сотрудников нравится практика новогоднего декорирования рабочих мест. Праздничные украшения россиянок радуют больше, чем мужчин. Молодёжь до 35 лет любит эту традицию больше, чем те, кто старше.

Время проведения опроса: 1—5 декабря 2025 года.