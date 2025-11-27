Праздник к нам приходит: почти 20 тысяч юных северян примут участие в губернаторских елках в Мурманской областиКубок Кольской АЭС по интеллектуальным играм завоевали знатоки из Мурманска
Праздник к нам приходит: почти 20 тысяч юных северян примут участие в губернаторских елках в Мурманской области

В рамках губернаторской новогодней кампании 2025 года в Мурманской области пройдут масштабные праздничные мероприятия для юных северян. Планируется, что главное новогоднее событие посетят около 20 тысяч ребят. Среди приглашенных — дети из семей участников СВО, дети с выдающимися достижениями, льготные категории, а также дети из семей, переехавших в регион по программам «Арктический учитель», «Земский учитель», «Земский доктор», «Курс на Север» и «Земский работник культуры».

Старт праздничным событиям дадут в Ледовом дворце спорта в Мурманске. Здесь с 12 по 14 декабря состоится шесть показов интерактивного музыкального спектакля «Тайна часов вечности» в стиле стимпанк. Зрителей ждёт захватывающее путешествие в мир механизмов и шестерёнок, где героям предстоит собрать воедино осколки зеркал, преодолеть магию дыма, огня и молний, чтобы запустить обратно старинные дворцовые часы вечности.

Постановка создаётся с привлечением профессиональных артистов из Санкт-Петербурга и других регионов России. В спектакле примут участие солисты театров «Мюзик-Холл» и «Рок-Опера», артисты шоу-балета «Антре», балета «Барыня», а также специальные номера силовой акробатики «Galanov Show», циркового искусства Казанцева Шоу и научное Тесла-шоу. Автором сценария и режиссёром-постановщиком выступил актёр театра и кино, театральный режиссёр и продюсер Максим Головчанов.

По традиции для юных зрителей из отдалённых городов будут организованы выездные губернаторские ёлки в муниципалитетах. Так, Мурманский областной драматический театр представит спектакль «Золотой цыплёнок» 12 декабря в Алакуртти и 13 декабря в Кандалакше. Мурманский областной театр кукол покажет «Саамскую сказку» 13 декабря в Печенге и 14 декабря в Заполярном. Завершится новогодняя кампания на площадке театра кукол в Мурманске: с 22 по 24 декабря серией показов спектакля «Любопытный слонёнок».

 

 

