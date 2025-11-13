Праздник к нам приходит: в этом году новогодние огни в столице Кольского полуострова засверкают раньше, чем в прошлые годы

В эту субботу, 15 ноября, в самом центре города-героя состоится торжественная церемония открытия главной ёлки Мурманска.

Творческие коллективы Мурманской области готовят для мурманчан и гостей города увлекательное театрализованное шоу, в котором примут участие белый Медвежонок Умка, брат Деда Мороза – Морозко, полярники и озорные ребята Саша и Миша, а также Снегурочка.

Особым событием программы обещает стать неожиданное и эффектное появление Деда Мороза.

Праздничным настроением зарядят зрителей юные таланты из Детской театральной школы, Первомайского дома детского творчества, ДДТ имени Анатолия Бредова и ДДТ имени Александра Торцева.

Торжество начнется в 16.00 на площади перед ГДЦ «Меридиан».

Праздничные мероприятия продолжатся в воскресенье, 16 ноября, в каждом округе города-героя.

В детском городке «Сказка» (просп. Героев-североморцев, 9) в 15.00 начнётся развлекательная программа. Малыши и их родители примут участие в торжественном зажжении праздничной ёлки.

В парке «Кольский» (просп. Кольский, 101) в 16.00 состоится театрализованное народное гулянье «Самый настоящий волшебник Изумрудного города».

На площади у ДК «Судоремонтник» (жилой район Росляково, ул. Заводская, 1) в 18.00 пройдёт увлекательный праздник «Зажгись огнями яркими, зелёная красавица» с ярмаркой сладостей и интерактивными играми.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31265&page=1