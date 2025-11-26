Праздник к нам приходит: в Мурманске приступили к монтажу зимних горок для детей

Ежегодно во всех округах Мурманска проводится комплекс работ по установке зимних игровых сооружений, эти мероприятия выполняются МАУК «Мурманские городские парки и скверы».

Одним из наиболее ожидаемых элементов зимней инфраструктуры традиционно становятся деревянные горки. Для многих семей это не просто развлечение, а часть зимнего досуга, который объединяет детей и взрослых и позволяет активно проводить время на свежем воздухе. Катание с горки — одна из самых любимых забав мурманской детворы, а потому город уделяет особое внимание тому, чтобы такие площадки появились во всех округах.

Как сообщает администрация города Мурманска, в текущем сезоне в областном центре будут установлены 11 деревянных горок одно- и двускатного типа.

Двускатные горки появятся: в районе дома №101 по проспекту Кольскому; на детской площадке рядом с памятником «Ждущей» (ул. Саши Ковалева, 10); в центральном сквере на ул. Воровского.

Эти площадки традиционно привлекают большое количество семей, так как двускатные горки позволяют кататься одновременно нескольким детям и обеспечивают более разнообразный формат зимнего отдыха.

Односкатные горки будут установлены: у лодочной станции на озере Семёновское; в сквере «Аллея поколений» на ул. Хлобыстова; в сквере на ул. Марата; в сквере на проспекте Кирова, 14/2; в жилом районе Росляково на ул. Заводской, 1 (территория ДК «Судоремонтник»); на территории спорткомплекса «Снежинка»; в сквере на ул. Торцева, 15.

Установка горок завершится в ближайшее время, после чего площадки будут открыты для посещения.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31358&page=1