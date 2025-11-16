Праздник к нам приходит: в Мурманске за полтора месяца до Нового года зажглась главная ёлка региона

Традиционный праздник, посвящённый зажжению огней на главной ёлке Кольского Заполярья, прошёл сегодня на площади перед конгресс-отелем «Меридиан».

Изначально торжество было запланировано на субботу, однако вмешалась погода — Мурманск испытывал последствия прошедшего циклона, и мероприятие пришлось отложить. Зато воскресенье выдалось по-настоящему зимним, морозным, тихим и ясным, украшенным белым свежевыпавшим снегом.

Праздник начался с согревающих танцев от диджеев радио «Рекорд». А в 15 часов на сцену вышли юные артисты — участники творческих коллективов Мурманска. Ребята разыграли сказку о путешествии Деда Мороза из Арктики в город-герой. Сам же добрый волшебник прибыл на площадь на украшенном гирляндами квадроцикле.

Со сцены присутствующих приветствовал глава города Мурманска Иван Лебедев. Он пожелал маленьким и взрослым гостям праздника счастья и новогоднего настроения.

Под скандирование и аплодисменты площади ёлка вспыхнула серебряными и золотыми огнями.

Праздник продолжился новогодней дискотекой.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31289&page=1