Праздник к нам приходит: в Мурманской области 1 декабря стартует ежегодный конкурс «Окно в Новый год»

На оперативном совещании в начале недели губернатор Андрей Чибис призвал северян присоединиться к доброй традиции и украсить окно своего дома в преддверии праздников. Приём заявок на участие в областном конкурсе «Окно в Новый год» будет открыт с 1 декабря по 15 января.

Директор АНО «Центр городского развития Мурманской области» в ходе оперативного совещания доложила о реализации ежегодного конкурса.

«Конкурс «Окно в Новый год» реализуется в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!» и позволяет создать атмосферу праздника в городах и поселках за счет украшения окон домов и офисов. Конкурс проводится в Мурманской области ежегодно с 2020 года. За пять лет больше 2,5 тысячи человек украсили свои окна и поучаствовали в розыгрыше призов. Приглашаем всех северян принять в нём участие и в этом году», – рассказала директор АНО «Центр городского развития Мурманской области» Дарья Климова.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» фотографию своего оформленного к Новому году окна. От одного участника принимается одна фотография. В самой публикации обязательно нужно указать хештеги #окновновыйгод2026, #насевережить, #насеверекрасиво и предварительно открыть профиль. В работе важно обозначить цифру 2026 или символ наступающего года. Использовать можно гирлянды, наклейки, рисунки, световые композиции и другое. Помимо этого, для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету, размещённую в группе организаторов: https://vk.com/okno2026

Конкурсный отбор областного конкурса пройдёт с 16 по 17 января. Победителя выберут методом народного голосования с 18 по 21 января, где 1 лайк равен 1 голосу. Подведение итогов конкурса «Окно в Новый год» состоится с 22 по 23 января, а вручение призов - с 24 января по 17 февраля.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557539/#&gid=1&pid=1