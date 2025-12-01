Праздник к нам приходит: в зимнем сезоне в Мурманской области запланировано свыше тысячи культурных и спортивных событий

Сегодня на оперативном совещании глава региона анонсировал зимнюю событийную программу для северян и гостей региона.

«В предстоящем зимнем сезоне в Мурманской области запланировано свыше тысячи культурных и спортивных событий. Основные центры притяжения — Мурманск, Кировск и Апатиты, Териберка, а также Мончегорск, Оленегорск и Ковдор. В каждой локации подготовлена яркая и разнообразная событийная программа», – отметил губернатор.

Северян ждут уже ставшие традиционными крупные зимние праздники: Гиперборейский Новый год в Ковдоре, фестиваль «Морозко» в Оленегорске, снежно-ледовые проекты «СнегоЛёд» в Кировске и «Бешеная пила» в Апатитах.

С конца декабря в Кировске начнут работу ключевые туристические локации — уникальная «Снежная деревня» и атмосферный арт-парк «Таинственный лес».

В Мурманске уже 19 декабря на улице Ленинградской планируют открыть каток под открытым небом с бесплатным входом при наличии своих коньков. Для удобства будет работать пункт проката, а гостям предложат горячие арктические напитки и выпечку.

В новогодние каникулы в областном центре традиционно будет работать праздничная ярмарка «На Севере – тепло». У главной ёлки региона появится ледовый дом Деда Мороза и праздничная карусель, в Ледовом дворце пройдут тематические ледовые шоу. 9 января в столицу Заполярья прибудет пятый, юбилейный Поезд Деда Мороза.

Подробная информация о ключевых мероприятиях зимнего сезона будет размещена на туристическом портале Murmansk.travel и на портале «Наш Север».

Подробнее о запланированных мероприятиях доложила заместитель губернатора Александра Кондаурова, о праздничной программе в Мурманске – глава города Иван Лебедев, о спортивных мероприятиях – министр спорта Светлана Наумова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557869/#&gid=1&pid=1