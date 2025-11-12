Праздник к нам приходит: жителей флотской столицы приглашают на ярмарку у ёлки

15 ноября во время торжественного зажжения огней на главной новогодней ёлке Североморска, которое состоится в 17.00, на улице Сафонова пройдёт праздничная ярмарка. Она будет работать с 11.00 до 19.00.

Как сообщает администрация муниципалитета, на ярмарке гостей ждут: разнообразные товары (подарки ручной работы, сувениры); угощения (горячий чай, выпечка, сладости); праздничная атмосфера и фотозона (возможность сделать яркие снимки в праздничной обстановке).

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18925-yarmarka-u-elki/