Праздник мужественных, смелых и отважных состоялся в Заозерске

Вчера командование 11-й дивизии в лице врио начальника Заозерского местного гарнизона Александра Бурлакова, а также глава ЗАТО город Заозерск Алексей Пеньшин и председатель Совета депутатов Игорь Винокур поздравили с Днём Военно-морского флота России военнослужащих гарнизона.

После представители руководства города и военнослужащие собрались у памятника экипажу подводной лодки К-3 «Ленинский Комсомол», чтобы почтить память моряков, погибших при выполнении воинского долга.

Фото: https://vk.com/zaozadm?z=photo-171749274_457269273%2Fwall-171749274_36998