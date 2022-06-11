«Праздник патриотов» прошёл в Кильдинстрое

Сегодня на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Северного флота в Кильдинстрое прошёл «Праздник патриотов», посвященный главному государственному празднику – Дню России.

Среди приглашенных гостей сотрудники линейного отдела МВД России на транспорте, вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Мурманской области, члены Мурманской региональной общественной организации содействия ветеранам десантных войск, депутаты Мурманской областной Думы, представители мурманского городского казачьего общества и МРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Зрители увидели выставку вооружения и военной техники, выступление спортсменов-гиревиков, турниры по стрельбе и спортивно-тактической игре «Патриот».

Каждый желающий смог отведать настоящей солдатской каши, приготовленной на костре и запить её вкусным чаем.

На протяжении всего праздника была концертная программа, с исполнением патриотических песен.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22552&page=1