Праздник педагогического мастерства

В Мурманске подведены итоги городских конкурсов профессионального мастерства педагогов «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Ступеньки мастерства» и фестиваля учителей-молодых специалистов общеобразовательных учреждений «Педагогические надежды». Остались позади напряженные соревнования, в течение которых конкурсанты представляли визитные карточки, проводили открытые уроки, классные часы и даже открытые родительские собрания.

На сцене концертного зала Дворца культуры им. С.М. Кирова глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора поздравили победителей и призеров.

– Неслучайно итоги конкурсов традиционно подводятся накануне замечательного весеннего праздника, – отметил Андрей Сысоев. – Я поздравляю всех, кто ежедневно вкладывает душу и сердце в образование юных мурманчан, отдает все силы и время главной цели – воспитать человека.

В этом году участие в городских конкурсах приняли 106 педагогов образовательных учреждений столицы Заполярья, в том числе воспитатели дошкольных учреждений, классные руководители, социальные педагоги, тренеры-преподаватели детско-юношеских спортивных школ, педагоги дополнительного образования.

– Ваша работа сложная и ответственная, она требует колоссального терпения и постоянного профессионального совершенствования, – обратился к присутствующим Евгений Никора. – Выражаю огромную благодарность за ваш неоценимый вклад в наше общее будущее.

В этом году лучшими из лучших стали:

– в конкурсе педагогического мастерства работников дошкольных образовательных учреждений «Ступеньки мастерства-2020» – Вакульчук Наталья Николаевна, воспитатель детского сада № 120;

– в конкурсе профессионального мастерства работников образовательных учреждений «Воспитать человека-2020» – Урсуляк Евгений Олегович, старший вожатый Мурманского академического лицея;

– в конкурсе педагогического мастерства работников учреждений дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям- 2020» – Новиков Павел Эдуардович, тренер-преподаватель ДЮСШ № 14.

В фестивале молодых специалистов общеобразовательных учреждений «Педагогические надежды - 2020» победу одержали:

1. Черниховская Юлия Александровна, учитель начальных классов гимназии № 9;

2. Антонова Дарья Данииловна, учитель английского языка школы № 44;

3. Пальчинский Петр Эдуардович, учитель технологии гимназии № 2;

4. Лушина Евгения Витальевна, учитель начальных классов прогимназии № 51;

5. Зайцева Наталия Сергеевна, учитель истории и обществознания школы № 37;

6. Кучина Мария Владимровна, учитель русского языка и литературы гимназии № 6;

7. Лисов Павел Владимирович, учитель физической культуры школы № 21;

8. Одесская Екатерина Сергеевна, учитель начальных классов школы № 20;

9. Пунанцева Виктория Васильевна, учитель информатики школы № 37;

10. Ботова Анна Дмитриевна, учитель начальных классов прогимназии № 24.