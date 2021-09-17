Праздник «Порт и я – одна семья» в честь 106-летия ММТП собирает друзей

На площади перед Мурманским морским торговым портом проходит праздник, посвященный 106-му дню рождения предприятия. Название «Порт и я – одна семья» как нельзя более точно отражает его суть. На торжественной церемонии открытия было отмечено, что ежегодно в сентябре мы отмечаем день рождения ММТП. Ограничения, вызванные угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, конечно, внесли свои коррективы в праздничные мероприятия, но даже пандемия не может отменить их.

«Главное в том, что мы помним славную историю нашего порта, гордимся ею, и понимаем, что сегодня являемся продолжателями дел мурманских портовиков!», - подчеркнул заместитель генерального директора по эксплуатации АО «ММТП» Игорь Липинский.

В рамках торжественной церемонии особые слова благодарности были произнесены в адрес тех, кто в минувшие месяцы помогал бороться с пандемией и ответственно относился к своему здоровью и здоровью коллег. Им были вручены памятные подарки. В программе праздника - выставка техники АО «ММТП», выступления коллективов художественной самодеятельности Мурманска и Санкт-Петербурга, работа детской зоны для детей и активных родителей. Предусмотрены аквагрим, сладкая вата, шарокрут и фотозоны. Свою программу предложит беговелошкола «Северный Ветерок». А завершением праздника станет «Вальс буксиров» на акватории Кольского залива, который запланирован на 17.30. Увидеть его можно будет от площади перед Морским вокзалом.

Напомним, в дни празднования 106-летия Мурманского морского торгового порта на причале № 4 грузового района №2 на борт судна «SEAFORCE», относящегося к классу Capesize, погружено 160300 тонн навалочных грузов, что стало максимальной грузовой партией за всю историю порта. Также в сентябре 2021 года на «арктическом» причале №15 грузового района №2 АО «ММТП» на борт балкера «Енисей» были погружены рекордные 41966 тонн щебня, произведенного в Мурманской области и предназначенного для проведения строительных работ в Арктической зоне Российской Федерации в рамках реализации инфраструктурных проектов. По итогам восьми месяцев работы в 2021 году грузооборот АО «ММТП» в арктическом направлении превысил отметку в 500 тысяч тонн. Также в этом году АО «ММТП» стало победителем в номинации «Лучшее экологическое предприятие» конкурса «Лучшая стивидорная компания» Ассоциации морских торговых портов (АСОП).