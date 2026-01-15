Виртуальные медицинские помощники Мурманской области завершили переход из мессенджера «Телеграм» в национальный мессенджер «MAX»ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АРКТИК-ТВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА
Праздник продолжается: в Оленегорске с 16 по 18 января состоится IX Фестиваль новогодней сказки «Морозко»

В Кольское Заполярье спешат главные волшебники страны: Дед Мороз из Великого Устюга и Снегурочка из Костромы. А встретит их официальный зимний символ нашего региона — Морозко.

Гостей ждут яркие спектакли, игровые программы и огненное шоу. Также можно будет испытать силу в необычном состязании, поучаствовать в новогоднем костюмированном забеге, найти уникальный сувенир на «Морозкиной ярмарке» и завершить день в большом дружном хороводе.

В рамках фестиваля по уже сложившейся традиции состоится и «Забег сказочных героев». 17 января в 17.00 сказочные герои стартуют от ёлки Морозко у Дома культуры Оленегорска. Во время «забега» его участники будут дарить северянам конфеты и поздравления.

А 18 января в 16.00 всех юных и взрослых северян ждут в ДК на «Новогодней истории в Подводном царстве», которую покажут артисты Образцового самодеятельного коллектива Театра-студии «Необычайные звёзды» совместно с Семейным театральным коллективом «Подсолнух» МБУ «Городской Дворец культуры г. Полярные Зори». Зрители увидят, как морские обитатели собрались вместе, чтобы отпраздновать Новый год, однако праздничную суету нарушит вмешательство сестры царя Тритона - интриганки Урсулы…

Мероприятие организовано совместно Министерством культуры Мурманской области, Отделом по культуре, спорту и молодёжной политике администрации города Оленегорска и МУК ЦКИД «Полярная звезда».

Проект реализуется в рамках грантового конкурса «Творчество регионов» Благотворительного фонда Фонд «Доброта Севера» в партнёрстве с Агентством социальной информации и при поддержке компании «Северсталь», Министерства культуры Мурманской области и администрации города Оленегорска. (6+)

 

 

Фото: https://vk.com/morozkoolenegorsk?z=photo-135817094_457240312%2F63c1eca6a9481b96a5

