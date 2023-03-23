Праздник Севера - 2023: 24 марта у подножия горы Эривейв вновь пройдёт фестиваль зимних видов парусного спорта

С 22 по 27 марта в рамках 88-го международного традиционного Праздника Севера проходит этап Кубка России по парусному спорту среди спортсменов старше 14 лет.

Мурманская область вновь принимает заключительный этап Кубка России по парусному спорту в дисциплинах «класс – сноукайтинг марафон – лыжи», «класс – сноукайтинг марафон – доска».

За медали будут бороться порядка двадцати спортсменов из разных регионов страны.

Параллельно с этапом Кубка России 24 марта пройдёт одно из самых ярких событий Праздника Севера – фестиваль зимних видов парусного спорта «Эривейв».

Завтра в 11.00 состоится торжественная церемония открытия фестиваля «Эривейв» на 92-ом км Серебрянской ГЭС в районе Териберки, а в 11.30 начнутся состязания в дисциплине «класс – сноускайтинг марафон – доска» и «класс – сноускайтинг марафон – лыжи».

Для болельщиков на площадке будет работать этно-блок, для зрителей также будет организовано питание и напитки. Каждый желающий сможет испытать свои силы на кайт-тренажере, прокатиться на банане и попробовать себя в чеканке монет.

24 марта в 9.30 бесплатные автобусы, организованные для зрителей, отправятся от Центрального стадиона профсоюзов города Мурманска. По окончании фестиваля автобусы от места проведения соревнований в заполярную столицу будут отправляться в 16.00 и 17.00.

Министерство спорта Мурманской области обращает внимание, что в зависимости от погодных условий места проведения соревнований могут меняться. Информация о каких-либо изменениях в программе мероприятий Полярной Олимпиады заранее будет опубликована на официальном сайте ведомства.

Фото: https://gov-murman.ru