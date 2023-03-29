Праздник Севера - 2023: абсолютными чемпионами по конькобежному спорту 88-го Праздника Севера стали Ксения Коржова и Дмитрий Зыкин

В Оленегорске на стадионе спортивной школы «Олимп» состоялись соревнования по конькобежному спорту в рамках 88-го Праздника Севера. В борьбу вступили 69 конькобежцев из Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Апатитов, а также гости из Твери и Сортавалы. Состязались юниоры и юниорки, а также мужчины и женщины.

В отдельных дистанциях победу одержали Анна Куприкова, Данила Успехов, Максим Сутурин. Максим Корниенко одержал победу в двух дистанциях, Ксения Коржова преодолела три дистанции с лучшим результатом. Мария Агапитова и Дмитрий Зыкин показали лучший результат в четырёх дистанциях. В эстафетах первой стала команда мурманчан с участием Максима Корниенко, Никиты Успехова, Анны Куприковой и Дарины Кренделевой. В командном забеге «золото» взяли спортсменки Оленегорска Ксения Лодягина, Мария Валигура, Ксения Коржова. В мужском командном забеге лучшими стали представители Оленегорска и Твери Сергей Зыкин, Дмитрий Никифоров, Дмитрий Зыкин.

Дмитрий Зыкин также взял «золото» в групповом забеге среди мужчин на дистанции 40 км. Среди женщин на первом месте Ксения Коржова с дистанцией 10 км. Максим Сутурин победитель у юниоров на дистанции 10 км. Абсолютными чемпионами 88-го Праздника Севера стали Ксения Коржова и Дмитрий Зыкин.

Как сообщает региональное Министерство спорта, конькобежцы Мурманской области регулярно занимают первые места на всероссийских соревнованиях различного уровня, возвращаясь домой с медалями высшей пробы. Напомним, что с 13 по 16 марта в Оленегорске уже определили сильнейших конькобежцев в рамках 63-го Праздника Севера учащихся.

Фото: https://gov-murman.ru