Праздник Севера - 2023: хоккейная команда «Колатом» забрала титул чемпиона Полярной Олимпиады

В Ледовом дворце Мурманска состоялись хоккейные матчи в рамках проведения 88-го Праздника Севера. За победу боролись игроки сборной Мурманска, «Элвис-Авто» из заполярной столицы, «Горняка», представляющего Оленегорск, и «Колатома» из Полярных Зорь.

Как сообщает региональное Минспорта, по итогам финальных игр «Колатом» занял первое место, серебряным призёром стала сборная Мурманска, на третьей позиции – «Элвис-Авто».

Полярная Олимпиада продолжится до 16 апреля. В хоккее – на очереди юные спортсмены, которым предстоит бороться за титул чемпиона 63-го Праздника Севера учащихся с 3 по 7 апреля в Ледовом дворце спорта Оленегорска. Подробное расписание соревнований Праздника Севера размещено на сайте Министерства спорта.

Фото: https://vk.com/wall-76335042_30198?z=photo-76335042_457262885%2Falbum-76335042_00%2Frev