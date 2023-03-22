Праздник Севера - 2023: красочные соревнования по национальным видам спорта состоятся в Ловозере уже в эту субботу

25 марта в Ловозере пройдёт одно из самых зрелищных мероприятий программы 88-го Праздника Севера – соревнования по национальным видам спорта.

В соревновательную программу включены традиционные для коренного народа Севера виды спорта: метание аркана на рога, стрельба из арбалета, национальная борьба, гонки на оленьих упряжках и буксировка на лыжах за оленем.

Не менее насыщенная программа ждёт всех болельщиков. Каждый может пройти регистрацию, чтобы самому попробовать силы в национальных видах спорта. Согреться поможет горячий чай и вкусная выпечка, а настроение создаст колоритная концертная программа, интерактивные площадки и тематические ярмарки.

Начало торжественной церемонии открытия запланировано на 12.00, награждение победителей и призёров состоится в 15.00 (соревнования по метанию аркана, стрельбе из арбалета, национальной борьбе) и 17.00 (гонки на оленьих упряжках).

Как сообщает региональное Министерство спорта, Праздник Севера в этом году проходит в Мурманской области уже в 88-й раз. История самого масштабного спортивного события региона началась 30 марта 1934 года. Тогда на старты вышли 86 лыжников из Мурманска, Ленинграда, Москвы, Петрозаводска и Вологды, участвовавшие в классических лыжных гонках, массовых кроссах и специальных соревнованиях по военизированной программе. Три года спустя, в 1937 году, в список проводимых соревнований были впервые включены гонки на оленьих упряжках.