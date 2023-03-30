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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.23 14:00

Праздник Севера - 2023: на мончегорском льду разыграли медали Полярной Олимпиады по хоккею с мячом

Стадион спортивной школы Мончегорска на протяжении двух дней принимал соревнования по хоккею с мячом в рамках 88-го Праздника Севера. Старт соревнованиям дал президент федерации хоккея с мячом Мурманской области Андрей Марковиченко.

Соревновались две хоккейные команды из Мурманска «СШ-6» и «Строитель», а также две города металлургов ХК «Мончегорск» и «СШОР». ХК «Мончегорск» одержала победу. Команда мончегорской спортшколы стала серебряным призёром соревнований. На третьем месте расположилась «СШ-6».

Термин «хоккей с мячом» является официальным в России. В международной практике принято название «бенди». Изначально в России этот вид спорта называли русским хоккеем. Расцветки игрового мяча также менялись. Изначально красный цвет чуть позже заменили оранжевым. С 2000-х и вовсе перешли на мячи розово-малинового цвета. Такой мяч стал лучше виден на льду.

Но есть и другая легенда. Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, во время кризиса 90-х прошлого века у производителя спортивных снарядов для хоккея с мячом закончились оранжевые красящие вещества. Не найдя в стране подобной краски, он вынужден был заменить её на малиновую. Но оранжевое прошлое мяча осталось в музыке: одна из самых популярных хоккейных песен так и называется – «Оранжевый мяч». Её авторы – иркутяне, поэт Марк Сергеев и композитор Владимир Зоткин. Кроме того, гимн «Байкал-Энергии» начинается со слов: «Оранжевый мяч опустился на лёд, свисток и игра закипела…».

1 и 2 апреля соревнования по хоккею с мячом в рамках 88-го Праздника Севера пройдут в Оленегорске.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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